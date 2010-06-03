Томенко о послании от Януковича, двух группах тезисов и советском рецидиве

Послание Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к народу имело исключительно декларативный характер, антидемократические мероприятия, связанные с его организацией, и советское окончание действа.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил сегодня заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель БЮТ Николай ТОМЕНКО.

"Выступление имело очень много декларативных тезисов, которые можно разделить на две группы. Первая группа - это достаточно жесткие либеральные идеи и предложения", - сказал вице-спикер. Как пример Н.ТОМЕНКО назвал инициативу Президента по приватизации за 5 лет всего имущества, которое еще осталось в государственной собственности. По мнению вице-спикера, рыночный, либеральной подход в экономике, который проповедует глава государства, является не случайным.

Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, парадоксом выглядят тезисы Президента, касающиеся проевропейскости Украины, поскольку действия новой власти в последний период осуществляются "в режиме антиевропейской практики". "Парадоксально выглядит такая мощная проевропейская риторика при антиевропейской практике", - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что "позабавил и тезис о расширении полномочий оппозиции", особенно на фоне вчерашнего нежелания власти в день оппозиции включить в повестку дня оппозиционные законопроекты.

Н.ТОМЕНКО также заметил, что само мероприятие также проходило в антидемократических традициях. "Таких мероприятий предостережений - запрет оппонентам, включительно с народными депутатами, подходить ближе, чем было отведено место для высказывания другой точки зрения, в Украине уже давно не было", - отметил он. Вице-спикер убежден, что тем самым демократическая риторика фактически снивелирована антидемократической практикой.

Кроме того, добавил он, хорошую традицию завершения мероприятий на высшем уровне звучанием "Молитвы за Украину" было впервые преобразовано в "советской рецидив". "Когда звучала "Молитва за Украину", зал, состоявший из чиновников и сторонников Президента, почему-то решил не слушать, а пафосно аплодировать своему лидеру", - отметил он.

По словам Н.ТОМЕНКО, трагедия нынешней украинской ситуации заключается в том, что продолжает увеличиваться бездна между декларациями власти и реальной практикой ее действий.