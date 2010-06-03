Янукович придумал названия для пяти следующих лет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает каждый следующий год в Украине посвятить решению того или другого гуманитарного вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с посланием к украинскому народу во дворце “Украина”.

«Очевидно, что для преодоления отставания Украины в гуманитарном развитии нужна концентрация усилий и определение ежегодных приоритетов государственной политики в гуманитарной сфере», - сказал Президент.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ предлагает установить, что 2011 год в Украине будет Годом образования и информационного общества, 2012 год – Годом культуры и возрождения музеев, 2013 год – Годом физического здоровья и экологии, 2014 год – Годом науки, 2015 год – Годом единства поколений.

«И эту традицию, я думаю, мы продолжим и в дальнейшем. Убежден, что консолидация усилий государства, общественных организаций, меценатов и международных организаций позволит сформировать в Украине единое гуманитарное, культурное и информационное пространство», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.