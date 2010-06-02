Шуфрич хочет переписать гимн Украины

Министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич предлагает поменять слова Гимна Украины.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Я недавно сказал, что пора уже в нашем гимне поменять первые слова. Это только два гимна в мире, наш и польский, начинаются со слов: "Ще не вмерла", - отметил министр.

"Если еще мне судьба и народ Украины доверит представлять их интересы в парламенте, я инициирую изменения в слова гимна. Чтобы он начинался приблизительно таких: "Вічно буде Україна, її слава й воля", - сказал Шуфрич.

Комментируя замечание о том, что в таком случае авторами гимна будут записаны Павло Чубинский, Михайло Вербицкий и Нестор Шуфрич, он отметил: "Пусть это будет не Шуфрич, а еще 449 народных депутатов или 299 - я надеюсь, что депутатский корпус сократят рано или поздно".

"Но надо все-таки первые слова гимна поменять. Мне кажется, тогда все изменится. Я, конечно, не верю в символизм, но что-то в этом есть. Давайте будем жить, а не переживать за то, что мы еще не умерли", - заявил он.