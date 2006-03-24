Посол Польши уже видит Украину в НАТО

В техническом плане Украина близка к вступлению в НАТО. Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ

“Украинские члены правительства говорят, что в техническом плане страна готова к вступлению, и с этим можно согласиться. Мы высоко ценим то, что делает Министерство обороны и Министерство иностранных дел Украины – благодаря усилиям этих ведомств в техническом плане Украина очень сильно приблизилась в НАТО”, - сказал Я.КЛЮЧКОВСКИЙ.

В то же время он отметил, что не слышал об официальном обращении Украины о вступлении в НАТО.

Посол напомнил, что по процедуре, украинская власть должна официально обратиться с соответствующим заявлением о вступлении. Прежде всего, необходимо присоединиться к Плану действий относительно членства, а затем, в перспективе, через 2-3 года встанет вопрос о членстве.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что остается вопрос о политической готовности и поддержке инициативы вступления в НАТО партиями, будущим составом парламента, будущим коалиционным правительством и обществом. “В самой Украине еще продолжается дискуссия по поводу вступления в НАТО”, - констатировал он.

По мнению посла, несмотря на то, что провластные политики постоянно отмечают положительные аспекты североатлантической интеграции, украинское общество еще должно определиться. “И это является принципиальным вопросом”, - отметил он.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что в предвыборных программах большинства политических партий нет отображения желания вступить в Альянс.

По мнению Я.КЛЮЧКОВСКОГО, в этом контексте очень показательным примером является отказ Верховной Рады допустить войска других стран для участия в учениях на территории Украины, тогда как подразделения Черноморского флота РФ имеют такую возможность. Он подчеркнул, что сейчас двери НАТО открыты для сотрудничества.

“В Альянсе проходят дискуссии о трансформации, и надеемся, что результатом этих дискуссий станет решение о расширении НАТО. По моему мнению, если Украина отработает План действий относительно членства, то станет возможным в 2008 году подать заявку о вступлении”, - сказал посол. Он заверил, что Польша поддержит эту заявку.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ также сказал, что сегодня часть стран - членов Альянса хотела бы видеть Украину в НАТО – это, прежде всего, страны Центрально-Восточной Европы, США, Канада и другие страны, но такого мнения придерживаются далеко не все члены Альянса.