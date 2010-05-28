НОК понравилась идея Януковича

Национальный олимпийский комитет Украины поддерживает предложение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно подачи заявки нашей страной на право проведения зимних Олимпийских игр 2022 года.

Как сообщает пресс-служба НОК, в комитете убеждены, что этот шаг позволит не только существенно улучшить спортивную базу страны, но и будет способствовать экономическому развитию Украины.

“Как свидетельствует международная практика, участие страны в таких проектах дает возможность привлечь значительные дополнительные инвестиции, пройти путь перестройки страны значительно более быстрыми темпами, ведь организация подобных соревнований нуждается в совершенствовании всего социального комплекса и инфраструктуры. Именно поэтому конкуренция за право проведения Олимпийских игр между городами-претендентами всегда является очень высокой”, - отмечают в НОК.

Первым масштабным спортивным мероприятием, которое позволит получить опыт по организации глобальных спортивных форумов, является подготовка и проведение в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

“Организация в нашей страны Олимпийских игр станет толчком не только для развития спорта, но и объединит украинскую нацию, улучшит благосостояние украинцев” – подчеркивают в Национальном олимпийском комитете.

Президент НОК Сергей БУБКА назвал заявление В.ЯНУКОВИЧА относительно подачи заявки на проведение зимней Олимпиады-2022 в Украине историческим.

«По своему потенциалу и ресурсами Украина - одно из мощнейших государств региона. Для того, чтобы реализовать этот потенциал, объединить общество вокруг олимпийских идеалов и ценностей, вокруг идеи здорового образа жизни, вывести страну на новый уровень развития, проведение Олимпийский игр подходит как нельзя лучше”, - отметил он.

По его словам, идея пригласить в Украину главные спортивные соревнования планеты существует давно, но стране не хватало инициативы со стороны высшего руководства. “Поэтому заявление Виктора Федоровича является историческим - впервые Президент государства лично инициировал разработку проекта «Зимняя Олимпиада в Украине», - подчеркнул С.БУБКА.

Президент НОК рассказал, что несколько дней назад он имел продолжительную и очень плодотворную встречу с В.ЯНУКОВИЧЕМ. мы пришли к согласию во многих вопросах развития массового спорта, построения инфраструктуры, создания комплексных баз олимпийской подготовки во всех регионах страны. По словам С.БУБКИ, во время встречи обсуждалась и идея проведения Олимпиады-2022 в Украинских Карпатах. “Я сделал вывод, что для Президента проведение Олимпиады - это не только конечная цель. Это еще и способ сделать спорт идеей, вокруг которой объединится общество”, - отметил он.

С.БУБКА напомнил, что выборы столицы Игр-2022 состоятся за семь лет до проведения, то есть в 2015 году, а подавать заявку необходимо в 2014 году. До этого Международный олимпийский комитет предоставляет каждому городу, который стремится принимать Игры, детальный список требований к аренам и инфраструктуре. “То есть, у нас достаточно времени, чтобы спланировать все необходимые работы и выполнить их. Имеем опыт подготовки, а впоследствии получим и опыт проведения Евро-2012 - его тоже следует учесть. Зимние Игры - это значительно меньший объем нагрузки на страну-организатора, нежели летняя Олимпиада. Но работать надо уже сейчас. За четыре года до подачи заявки надо не только планировать, но и строить”, - подчеркнул президент НОК.

По его мнению, как возможную базу Игр можно рассматривать зимний курорт Буковель - ввиду уровня существующей инфраструктуры. К тому же, он расположен на расстоянии 100 км от регионального центра - Ивано-Франковска, что отвечает требованиям МОК. “Кстати, в Ивано-Франковской области НОК Украины уже год ведет работы по созданию зимней базы олимпийской подготовки. Впрочем, потенциальная столица Игр - это вопрос, открытый для обсуждения. Очень важно наличие аэропорта, гостиниц, путей сообщения. Требования МОК к хозяевам Олимпиады - это большой пакет документации, который необходимо детально изучить и интегрировать в наши реалии”, - подчеркнул С.БУБКА.

Как сообщал УНИАН, 27 мая В.ЯНУКОВИЧ предложил подать заявку в Международный олимпийский комитет на проведение в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года.