Луганская власть намерена регулярно встречаться с оппозицией

Луганская власть положила начало регулярным встречам с оппозицией в формате "Власть - Оппозиция".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

В частности, по поручению губернатора области Валерия ГОЛЕНКО его первый заместитель Эдуард ЛОЗОВСКИЙ встретился с представителями оппозиционных сил Луганской области. Во встрече приняли участие руководители областной организации Всеукраинского общества "Просвита" им. Т.Г.Шевченко, общественной организации "Народный фронт Луганщины" и акции "Гражданская коммунальная самооборона".

Согласно сообщению пресс-службы, главная цель состоявшейся беседы, как ее определили представители общественности, - выработать формат последующего взаимодействия власти и оппозиции. Председатель общественной организации "Народный фронт Луганщины", член бюро областной организации политической партии ВО "Батькивщина" Григорий ПРИГЕБА, характеризуя деятельность оппозиционных сил, заявил: "Никакого радикализма. Власть должна себя проявить, поработать, а мы ей должны в этом помочь".

Э.ЛОЗОВСКИЙ определил фундамент сотрудничества с общественностью таким образом: "Главным объединительным фактором для власти и оппозиции должно быть понимание того, что все мы - луганчане и должны сообща работать на благо Луганщины”. Он отметил, что “у нас могут быть разные взгляды на те или иные события, но если мы найдем возможность объединить усилия, направить их на защиту интересов жителей области, значит, мы не зря работаем - каждый на своем месте”.

По мнению вице-губернатора, “если в основе решений лежит здравый смысл, то не возникает политических или идеологических вопросов по ним. Однако как только реальная работа подменяется политическими декларациями, возникает трещина в отношениях".

Первый заместитель губернатора выразил надежду, что этого не произойдет, и предложил сделать встречи в формате "Власть - Оппозиция" регулярными.