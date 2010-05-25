Папа Римский приедет в Украину

Святой престол принял приглашение для Папы Римского Бенедикта XVI посетить Украину в 2012 году, устанавливается конкретная дата, передает ИА «ИнтерМедиаКонсалтинг».

Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, об этом рассказал архиепископ Мечислав МОКШИЦКИЙ во время IV рабочей встречи католических епископов Украины.

В 2012 году Львовская архидиецезия будет праздновать 600-летие перенесения епископской столицы из Галича во Львов. По словам архиепископа, в Римско-католической церкви Украины будут молиться, чтобы в этих торжествах принял участие Папа Римский.