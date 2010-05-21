Азаров требует от оппозиции извинений

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что оппозиция не заинтересована в конструктивном диалоге с правительством.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в эфире Первого национального телеканала.

"Я хочу с оппозицией говорить на профессиональном языке, на профессиональные темы, на основе достоверной информации. Но, к большому сожалению, мы сталкиваемся с тем, что оппозицию не интересует конструктивный диалог в нашей дискуссии. Ее интересует поиск каких-то спекуляций, каких-то тем, которые с ее точки зрения могут повлиять на электорат", – сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер считает, что оппозиция своими действиями в парламенте 27 марта показала себя "нецивилизованной". "Возьмите на себя мужество и признайтесь, что вы сделали и ошиблись, что вы сделали недостойное членов парламента действие, совершили поступок, не прячьтесь сейчас, не пытайтесь уйти от ответственности. Грубо говоря, принесите извинение: никто не жаждет ни крови, ни голов. Для нас важно, прежде всего, чтобы парламент конструктивно работал, и чтоб этот эпизод был последним, чтобы он никогда больше не повторялся", - считает он.

Н.АЗАРОВ отметил, что при таких условиях правительство готово участвовать в дискуссиях с оппозицией. "Мы готовы встречаться, дискутировать, но только в том случае, если оппозиция будет предлагать конструктивные предложения, умеет выступать с нормальной критикой, – пожалуйста, мы готовы встречаться и рассказывать, дискутировать", - добавил глава правительства.

"У оппозиции не получилось раскачать общество, не получилось провести ни в одном регионе страны сколько-нибудь масштабных политических акций. Нигде – ни во Львове, ни в Ивано-Франковске, ни в Киеве тоже. Собирались оппозиционеров тысяча человек, и мы были вынуждены просить своих сторонников числом в три раза больше выйти и показать уровень поддержки", - сообщил Н.АЗАРОВ.