Ляшко: ПР и Ющенко «грязно использовали и выбросили двоих детей»

Так называемое «дело педофилов» было спланированной предвыборной технологией Партии регионов и бывшего президента Виктора ЮЩЕНКО, чтобы дискредитировать кандидата в президенты Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом сегодня в сессионном зале во время отчета соответствующей Временной следственной комиссии заявил член фракции БЮТ Олег ЛЯШКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Комментируя отчет ВСК, которая не нашла доказательств причастности народных депутатов к развращению детей, О.ЛЯШКО сказал: «Что мы сегодня видим: что нет ни педофилов среди нас, ни доказательств нет никаких относительно совершения преступления, нет ничего».

По его словам, бывший президент В.ЮЩЕНКО и Партия регионов, которые спланировали эту провокацию против БЮТ и Ю.ТИМОШЕНКО, «грязно использовали и выбросили двоих детей для того, чтобы прийти к власти».

«Вспомним, как президент ЮЩЕНКО, который на каждой встрече рассказывал, что в БЮТ педофилы, и именно поэтому за них не нужно голосовать. Вспомним, что ОМЕЛЬЧЕНКО получил Героя Украины за это дело», - сказал О.ЛЯШКО.

Народный депутат отметил, что “именно В.ЮЩЕНКО и Партия регионов, используя грязные технологии, привели к власти Виктора ЯНУКОВИЧА, и сейчас продолжают акции по дискредитации БЮТ и Ю.ТИМОШЕНКО”.

При этом О.ЛЯШКО призвал общество внимательно относиться к подобным заявлениям со стороны Партии регионов, и не верить им.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР прекратила деятельность ВСК по расследованию обстоятельств, связанных с обвинениями в развращении несовершеннолетних. На заседании парламента с отчетом о деятельности комиссии выступила председатель ВСК Екатерина САМОЙЛИК. Она отметила, что «по результатам расследования дела достаточных доказательств вины Д.ПОЛЮХОВИЧА и других лиц в насильственном удовлетворении половой страсти с малолетними, которые давали бы достаточные основания для направления дела в суд, пока еще не получено».

Справка УНИАН. 13 октября 2009 года народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в МДЦ "Артек".

Руководство "Артека", в свою очередь, заявило, что факты развращения детей не имеют никакого отношения к центру.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные депутатские обращения Президенту, Генпрокуратуре и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

В свою очередь, 14 октября 2009 года министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не имеет доказательств причастности народных депутатов к развращению детей.

Он сообщил, что еще в апреле 2009 года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей было выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей – главный редактор журнала "Артек" Д.ПОЛЮХОВИЧ.

19 мая заместитель генерального прокурора Виталий ЩЁТКИН сообщил газете «Сегодня», что Д.ПОЛЮХОВИЧУ изменена мера пресечения на подписку о невыезде. «Истекли 9 месяцев пребывания ПОЛЮХОВИЧА в изоляции, и, учитывая положительное поведение, следователь принял процессуальное решение отпустить его под подписку», - сообщил В.ЩЁТКИН.