Грищенко рассказывает депутатам, что наподписывали Медведев и Янукович

10:26, 21 мая 2010
Политика
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Час вопросов к правительству

В Верховной Раде министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО информирует народных депутатов о договоренностях, достигнутых Украиной и Россией во время визита в Украину Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в парламенте с 10.00 до 11.00 проходит час вопросов к правительству. Представители оппозиционных фракций предложили во время этого часа заслушать министра иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, Д.МЕДВЕДЕВ находился с официальным визитом в Украине 17-18 мая.

 

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