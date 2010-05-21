Грищенко рассказывает депутатам, что наподписывали Медведев и Янукович

В Верховной Раде министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО информирует народных депутатов о договоренностях, достигнутых Украиной и Россией во время визита в Украину Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в парламенте с 10.00 до 11.00 проходит час вопросов к правительству. Представители оппозиционных фракций предложили во время этого часа заслушать министра иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, Д.МЕДВЕДЕВ находился с официальным визитом в Украине 17-18 мая.