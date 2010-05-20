Нардеп-оппозиционер заявил в ГПУ, что его побили регионалы

Народный депутат от группы „За Украину!” Владимир КАРПУК подал заявление в Генпрокуратуру и прокуратуру города Киева о нанесениb ему телесных повреждений депутатами из Партии регионов в Верховной Раде 27 апреля.

Об этом, как сообщает сайт партии „За Украину!”, депутат сказал сегодня, 20 мая, после допроса в прокуратуре.

Согласно сообщению, В.КАРПУК приложил к заявлению заключение медиков, которые подтверждают нанесение ему травм. „У меня обнаружена кранио-лицевая травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей носа со смещением”, - сообщил член комитета ВР по вопросам здравоохранения.

„Я требую, чтобы было возбуждено уголовное дело против тех депутатов из Партии регионов, которые нанесли мне телесные повреждения”, - сказал В.КАРПУК. Также он приложил данные заключения медиков к уголовному делу, по которому сегодня допрашивали его и других депутатов группы „За Украину!”.

„Что касается самого допроса, то все-таки чувствуется односторонняя направленность в расследовании, - сказал он, - обвиняют депутатов из группы „За Украину!” и при этом никаких обвинений не выдвигают депутатам из ПР. И я думаю, что никто из них на допросах не был”.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром 12 из 17 народных депутатов группы «За Украину!» пришли по вызову в следственный отдел прокуратуры Киева для дачи показаний по делу о событиях 27 апреля в парламенте.

Среди них – Вячеслав КИРИЛЕНКО, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Иван СТОЙКО, Ярослав КЕНДЗЕР, Андрей ПАРУБИЙ, Григорий КУЛЬЧИНСКИЙ, Зиновий ШКУТЯК, Владимир ВЯЗИВСКИЙ, Ксения ЛЯПИНА, Станислав АРЖЕВИТИН, В.КАРПУК.