Австрийцы увидели, что Янукович перед Москвой «стоит на задних лапках»

Европейская пресса уделила мизерное внимание визиту в Украину президента РФ Дмитрия Медведева, если сравнивать с освещением в украинских СМИ. Считанные серьезные издания посвятили этой теме свои редакционные комментарии.

В частности, австрийская газета Wirtschaftsblatt сравнивает параметры Виктора Януковича и Дмитрия Медведева:

«Размеры – понятие относительное. Да, украинский президент Виктор Янукович при весе свыше 110 килограммов имеет рост 1,95. Но рядом со сравнительно щуплым российским коллегой Дмитрием Медведевым (1,58 ) политический супертяжеловес превращается в комнатную собачку. Странно наблюдать, как Янукович перед Москвой в переносном смысле «стоит на задних лапках».

«Медведев пообещал, кроме дешевого газа, также представлять интересы Киева на международной арене. Вот только интересы Киева в настоящее время, похоже, лишь в том и заключаются, чтобы нравиться Москве», - отмечает Wirtschaftsblatt.

Еще одна австрийская газета Der Standard акцентирует на следующем:

«Речь идет о национальном суверенитете. До сих пор Россия всегда требовала, чтобы Украина, как любое другое государство, наконец платила рыночную цену за газ. Договоренность о флоте доказывает противоположное: газовая цена Москвы для Киева является политической. За этим следует следующий шаг. Стремление объединения российского «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» должно обеспечить контроль над транзитом газа в Центральную и Западную Европу. Если Украина не хочет добровольно, тогда на нее давят, угрожая построить в обход ее новые газопроводы на севере и юге».

«Таким образом Украина стоит перед выбором - отдать еще один кусок своего суверенитета или утратить поступления за транзит энергоносителей, которые являются важным фактором и без того неблагополучного государственного бюджета. Янукович, несмотря на то, что его считают пророссийским, хочет вовлечь европейцев в будущее газопроводного концерна. Россия имеет в этом шанс доказать то, на чем она всегда настаивает: что ее газовая политика не является имперской», - подчеркивает австрийская газета Der Standard.

Немецкая волна