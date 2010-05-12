Янукович предложил олигархам раскошелиться

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает владельцев футбольных клубов создать фонд поддержки национальной сборной Украины по футболу, которая будет играть в финальной части чемпионата Европы 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Комитета по подготовке и проведению в Украине финала Евро-2012.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что, кроме подготовки страны к чемпионату, необходимо приложить все усилия, чтобы сборная Украины выступила в финале Евро-2012 на самом высоком уровне.

Обращаясь к присутствующим владельцам украинских футбольных клубов Игорю КОЛОМОЙСКОМУ, Ринату АХМЕТОВУ, Александру ЯРОСЛАВСКОМУ, Григорию и Игорю СУРКИСАМ и других, глава государства призвал их создать фонд поддержки национальной сборной.

«Если вы не будете возражать, я также приму участие в этом вопросе», - подчеркнул Президент.

Он выразил мнение, что все граждане Украины, а также присутствующие на совещании чиновники должны приобщиться к проекту по поддержке национальной сборной.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что во время реализации этого проекта нужно использовать мировой опыт.

«Чтобы нам не было стыдно… Я думаю, что здесь нет людей, которые не хотели бы, чтобы наша сборная победила. Будем ставить такое задание, и просить Господа Бога, чтобы нам помог», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как известно, в соответствии с правилами УЕФА, страны, которые принимают чемпионат Европы по футболу, автоматически попадают в его финальную часть.