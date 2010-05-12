Янукович усилил Комитет по Евро-2012 Шуфричем и Горбалем
13:38, 12 мая 2010Политика
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Указ - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ввел в состав Комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу председателя Львовской областной государственной администрации Василия ГОРБАЛЯ и министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестора ШУФРИЧА.
Об этом идет речь в указе Президента Украины от 11 мая, текст которого размещен на сайте главы государства.
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