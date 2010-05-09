В Донецке опять появились флаги ликвидированной «Донецкой республики»

В Донецке на центральной площади им. Ленина опять появились флаги запрещенной организации «Донецкая республика».

Как передает корреспондент УНИАН, несколько молодых людей с флагами «Донецкая республика» и флагом Российской Федерации раздавали георгиевские ленточки всем прохожим.

В Донецком горсовете сообщили, что разрешения на какие-либо действия членам ликвидированной общественной организации не давали.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября 2007 года Донецкий окружной административный суд запретил деятельность организации «Донецкая республика». Донецкое СБУ 11 декабря 2007 года завершила расследование и передала в прокуратуру уголовное дело по обвинению трех бывших лидеров Донецкой городской организации «Донецкая республика» - Александра ЦУРКАНА, Андрея ПУРГИНА и Татьяны ДВОРЯДКИНОЙ - в сепаратизме.

Прокуратурой были возбуждены уголовные дела по ст. 109, ст. 110 и ст. 161 УК Украины («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного порядка или захват государственной власти»; «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»; «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии»).Основанием возбуждения уголовного дела стали 18 печатных листовок с антигосударственными призывами.

21 января 2010 года Апелляционный суд Донецкой области направил уголовное дело, возбужденное в отношении основателей запрещенной общественной организации «Донецкая республика» на дополнительное расследование.

Данное решение было основано на том, что при расследовании уголовного дела были допущены нарушения. Мера пресечения к обвиняемым осталась неизменной – «подписка о невыезде».

В комментарии корреспонденту УНИАН, Т. ДВОРЯДКИНА тогда категорично заявляла, что организаторов «Донецкой республики» преследуют незаконно по политическим мотивам.

«Уголовное дело я и мои соратники считаем сфабрикованным, сфальсифицированным по указу Президента (Виктора ЮЩЕНКО – УНИАН). Виновными мы себя, естественно, не признаем», - сказала Т. ДВОРЯДКИНА. Она объяснила, что изначально уголовное дело в отношении их организации возбуждалось по факту распространения 18 печатных листовок, «хотя на самом деле было только 4 листовки, а происхождение других неизвестно».

Т. ДВОРЯДКИНА рассказала, что в двух листовках Донецкой республики» был представлен «проект административно-территориальной реформы Украины по федерациям, но границы страны нигде не были нарушены». Она показала одну из листовок с картой Украины, где изображалось это новое деление на территории (Донецкая федеративная республика (столица – Донецк), Новороссийская республика (Одесса), Центральная Украинская республика (Киев), республика Крым (Симферополь) и федеративная республика Галичина (Львов)). На третьей листовке активисты их организации распространяли завещание Отца Зосимы (духовного наставника Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН), в котором святой отец призывал: «Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была автокефалия – беззаконная или «законная» автоматически прерывается связь с митрополитом Киевским…».

Третья листовка, от распространения которой не отказываются организаторы Донецкой республики» содержала, по их словам, гимн их организации. Стихотворные строки гимна «Донецкой республики» Т. ДВОРЯДКИНА процитировала по памяти: «Вставай Донбасс, былинный исполин; Ведь твой характер из шипов и роз; Возьми всю силу матушки-земли и мир увидит твой гигантский рост; Отступать больше некуда, так бывало не раз; Возродит нам Отечество возрожденный Донбасс».

По мнению организаторов «Донецкой республики», их действия не подпадают под статьи Уголовно кодекса Украины, поэтому они и просили прекратить данное дело, но суд вынес решение отправить дело на дополнительное расследование, которое длится до сегодняшнего дня.