Черновецкий хочет приставить к каждому ветерану по тимуровцу

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ планирует восстановить тимуровское движение в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Координационного совета по вопросам подготовки празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал, что в ближайшие два месяца он сможет доложить о восстановлении этого движения. «Мы закрепим за каждым ветераном школьников. Тем более, что школьники сами выражают такое желание», - сказал он.

Кроме того, мэр сообщил, что Киев выделил 9 млн. грн. из собственного бюджета на единоразовую помощь ветеранам войны. По его словам, Герои Советского Союза получат по 1500 грн., их вдовы - по 200 грн., инвалиды войны получат по 100 грн.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверил высшее руководство государства, что в Киеве все готово для проведения парада ко Дню Победы 9 мая и других торжеств. Мэр Киева отчитался о том, что город украшен и убран. «Уверен, что Киев отпразднует достойно», - сказал он.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, 8 мая одни из крупнейших цветочных часов в мире начнут в Киеве “символический отсчет мирной жизни”, что придаст празднику особый колорит.