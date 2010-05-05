Янукович приказал министру обороны потягаться с небесной канцелярией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру обороны Михаилу ЕЖЕЛЮ обеспечить хорошую погоду на 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Координационного совета по вопросам подготовки к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

После доклада М.ЕЖЕЛЯ о состоянии подготовки Вооруженных сил к параду 9 мая Президент спросил у министра обороны, как он будет реагировать, если погода будет плохой. В ответ М.ЕЖЕЛЬ заверил главу государства, что прогноз погоды хороший и парад состоится при любой погоде.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что не видит ничего смешного в своем вопросе. По его мнению, это очень серьезный вопрос. Поэтому он попросил М.ЕЖЕЛЯ подумать, как можно обеспечить хорошую погоду. «Вы подумайте над этим вопросом. Я серьезно говорю. Если необходимо, примите меры вместе с учеными. Есть такая практика, которая не допускает плохой погоды. Отработайте этот вопрос», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.