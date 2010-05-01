Тимошенко: сегодняшняя ситуация требует решительных действий

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия Тимошенко предупреждает, что во время визита Президента России Дмитрия Медведева в Украину 17 мая планируется подписать ряд антиукраинских соглашений и документов, сообщает ее официальный сайт.

"После этого уже говорить о том, что мы являемся государством, независимым и сильным, просто нельзя будет. После этого нужно сказать, что Украину уничтожили, продали и сдали... И дальше нам остается только борьба за возвращение всего к статус-кво", - сказала Юлия Тимошенко сегодня на пресс-конференции в Луцке.

Лидер оппозиции отметила, что понимает желание людей относительно стабильности ситуации в государстве, однако, по ее мнению, сегодняшняя ситуация снова требует решительных действий. "Именно поэтому я объеду все области, которые готовы осознать риски и которые готовы объединиться и восстать против этого", - добавила она.

Юлия Тимошенко считает, что власть действует системно, но эта системность направлена против Украины. "Сразу после того, как они заняли должности, начали воплощать тот план разрушения Украины, который, я уверена, у них был еще в 2004 году, но тогда мы не дали им этот план воплотить в жизнь. Сегодня он разворачивается на полную мощность - быстро, слаженно, и, как они считают, молниеносно эффективно", - отметила лидер оппозиции.