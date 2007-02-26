Политологи в УНИАН обсудят перспективы выборов Президента в парламенте (трансляция на 5 канале)

27 февраля 14-30 - В УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится круглый стол политологов на тему: “Возможность выборов президента парламентом”. Участники: Андрей Ермолаев (Центр социальных исследований “София”), Владимир Фесенко (Центр прикладных политических исследований „Пента”), директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, эксперт Игорь Жданов, директор института стратегических исследований Юрий Рубан, директор политико-правовых программ центра им.. А.Разумкова Юрий Якименко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте за редакционными удостоверениями.