Тимошенко просит митингующих - «каждого привести еще десятки людей»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает сторонников оппозиции во вторник, 27 апреля, под стенами парламента устроить более массовую, чем сегодня, акцию протеста против продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на митинге возле столичного Мариинского дворца.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что во вторник фракции коалиции планируют синхронно с Государственной думой России ратифицировать соглашение по ЧФ РФ. «Но они должны получить четкое системное сопротивление. Потому я прошу во вторник каждого из вас привести с собой еще десятки людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, если соглашение будет ратифицировано, то Украина станет блоковым государством, но совсем не в том формате, который поддерживают украинцы. Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, территория Украины с ратификацией этого соглашения может быть “втянута в чужую войну”.

Она также отметила, что сейчас оппозиция не должна выяснять отношения, а стать плечом к плечу, чтобы оказать четкое, системное сопротивление нынешней власти.

Лидер БЮТ заверила, что если оппозиция и ее сторонники приложат усилия, то “ЯНУКОВИЧ и его команда очень быстро будут отстранены от власти, а все, что он награбил, будет возвращено”.