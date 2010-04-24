Янукович покатал детей на президентском автомобиле

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посадил яблоню в детском доме в Вышгороде и покатал детей на автомобиле из своего кортежа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ принял участие во Всеукраинском дне благоустройства, посетив Вышгородский районный детский дом.

Воспитанники этого детдома пригласили Президента в свою футбольную команду. В.ЯНУКОВИЧ согласился играть на позиции нападения, а когда дети предложили ему стать вратарем, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Хорошо. Ничего не пропущу».

Затем Президент пригласил несколько детей в свой автомобиль и переехал с ними в Национальный музей-заповедник «Битва за Киев 1943-го года», где вместе с ветеранами также посадил дерево.

Общаясь с журналистами и ветеранами, Президент отметил, что он лично инициировал Всеукраинский день благоустройства во время недавней встречи с губернаторами. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что главной целью этого дня является “наведение порядка в населенных пунктах, посадка деревьев и вынос грязи из нашей жизни”. «Сегодня я посадил два дерева», - сказал Президент.