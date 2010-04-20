Гриценко: оппозиционный кабмин Тимошенко больше похож на карикатуру

Новая оппозиция имеет много общего с новой властью – способ создания, предложения и тому подобное. На самом деле, главным заданием любой оппозиции является предложение альтернативы, считает председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер ВОО «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кировограде, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Сам А.ГРИЦЕНКО называет себя оппозиционером, ведь не вошел в состав новой коалиции и не поддерживал на выборах кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА. Однако отказался войти в оппозиционное правительство Юлии ТИМОШЕНКО.

«Юлия Владимировна предлагала стать министром обороны или вице-премьером в своем оппозиционном правительстве за несколько часов до пресс-конференции, где должна была объявить фамилии. Я отказался», - проинформировал А,ГРИЦЕНКО.

Он объяснил, что это оппозиционное правительство больше похоже на карикатуру, чем на мощный инструмент оппозиции. По словам А.ГРИЦЕНКО, сам состав теневого Кабмина Ю.ТИМОШЕНКО вызывает удивление: «Всем понятно, что и премьер-министр, и вице-премьеры оппозиционного правительства никогда бы не заняли такие должности в настоящем правительстве».

По мнению депутата, возможно, более приемлемым был бы принцип ротации глав оппозиционного правительства: «С учетом того, что в состав оппозиции входят несколько политических сил, на протяжении нескольких месяцев предоставлять полномочия оппозиционного премьер-министра Арсению ЯЦЕНЮКУ, потом – КИРИЛЕНКО и т. д.».

Не лучшие, по мнению А.ГРИЦЕНКО, и решения, которые предлагает это правительство. Например, предложение повысить выплаты при рождении ребенка, которое требует забрать деньги у других категорий граждан – учителей, солдат, пенсионеров. Или законопроект о переходе на контрактную армию с 1 января следующего года.

«Такую идею предлагал В.ЯНУКОВИЧ. Однако это не значит, что оппозиция должна делать то же, - прокомментировал А.ГРИЦЕНКО. - Оппозиция должна вносить реальные законопроекты, которые будут альтернативами действиям власти».

К сожалению, по его словам, сейчас законотворческая деятельность оппозиции “больше похожа на истерику, чем на серьезную работу”.

А.ГРИЦЕНКО также подверг критике сам способ образования оппозиции, когда «к остаткам БЮТ добавились отдельные представители НУ-НС». То есть, оппозиция фактически сформирована “тушками”, так же, как и новая коалиция.

При этом А.ГРИЦЕНКО призвал представителей оппозиции прекратить «меряться рейтингами», объявлять себя лидерами. Вместо этого – объединить усилия ради стабилизации ситуации в стране, предлагать обществу и власти лучшие решения.

Он также заверил, что готов объединяться с другими оппозиционерами в ситуации, когда власть прибегнет к шагам, противоречащим национальным интересам Украины. Например, в случае затрагивания вопросов относительно срока пребывания Черноморского флота РФ, собственности украинской ГТС, государственного языка, защиты свободы слова и тому подобное.