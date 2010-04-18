Исполняющий обязанности Президента Польши, глава Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ надеется на историческое единение поляков и россиян на основе правды о Катыньской трагедии , которая, по его словам, "десятилетиями отравляла отношения" между народами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в воскресенье в Кракове на похоронах трагически погибшего Президента Польши Леха Качиньского и его жены Марии.

Б.КОМОРОВСКИЙ напомнил, что Л.Качиньский погиб под российским Смоленском, где планировал произнести речь в честь 70-й годовщины Катыньской трагедии, забравшей жизнь свыше 20 тысяч представителей элиты Второй Жечи Посполитой.

«70 лет тому назад тысячи польских офицеров были вывезены в лагеря и тюрьмы НКВД, а позже убиты выстрелом в затылок. Целые поколения поляков были обречены на молчание. К сожалению, предпочитал об этом молчать свободный мир», - сказал он.

Глава Сейма отметил, что Л.Качиньский планировал в Катыни призвать россиян к единению на основе правды о тех трагических событиях, являющихся своеобразным его завещанием, которое необходимо выполнить после смерти президента.

По словам Б.КОМОРОВСКОГО, «этого хотят поляки и многие благородные россияне».

«Такие надежды дают слова и жесты со стороны Президента и премьера России, а также много проявлений тепла и понимания со стороны российского общества. Это мы чрезвычайно ценим и принимаем с открытым сердцем и надеждой», - сказал исполняющий обязанности Президента.

Он также сказал, что рано или поздно правда все равно выходит наружу.

«История признает правоту великого россиянина Александра Герцена, который говорил, что то, что неправдивое и несущественное отпадает, а остается то, что вечное - правда. Правду можно скрывать, но она не умирает», - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ, который является основным кандидатом на пост Президента от правящей с конца 2007 года в Польше партии «Гражданская платформа».

Справка УНИАН. СССР до своего развала в начале 90-х не признавал факта расстрела польских офицеров советским НКВД, обвиняя в преступлении фашистскую Германию.

Впервые расстрел польских офицеров и работников администрации признал первый президент правопреемника СССР - России - Борис Ельцин.

Невзирая на это, полякам до сих пор не удалось получить доступа к документам по делу и добиться реабилитации жертв.

Российская военная прокуратура в 2004 году закрыла дело по исследованию Катыньского преступления.

По данным польских историков, участки НКВД весной в 1940 году расстреляли свыше 20 тысяч пленных польских офицеров, работников администрации и судов Второй Жечи Посполитой.

По данным польских медиа, после авиакатастрофы под Смоленском, 14 апреля президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ впервые в интервью англоязычному каналу Russia Today признал, что тогдашнюю польскую интеллигенцию расстреляли отделения НКВД по приказу Иосифа Сталина.

Кроме этого, после трагедии российское телевидение впервые показало художественный фильм о тогдашних событиях польского режиссера Анджея ВАЙДЫ «Катынь».