Богатырёва: Двухпартийная система приведёт к трагическим последствиям

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что в Украине не существует объективных предпосылок для перехода к двухпартийной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЕВА заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве для региональных СМИ.

«Нет объективных причин для перехода к двухпартийной системе. Это может привести к определенной форме партийной диктатуры», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Координатор парламентского большинства считает такую систему «искривлением» демократии. «Если мы будем использовать двухпартийную систему, то мы будем иметь трагические для украинской демократии последствия. Более того, мы спровоцируем наш большой национальный бизнес на то, что с целью поиска своего экономического иммунитета он будет объективно вынужден направлять свои инвестиции или в выборы, или вынужден будет убегать за границу», - пояснила депутат.

По мнению Р.БОГАТЫРЕВОЙ, двухпартийная система может привести к тому, что Украина станет «аутсайдером даже в третьем мире». «И такой подход мы не поддерживаем», - подчеркнула лидер фракции Партии регионов.