Доверяете ли Вы своему мэру и какая партия защищает Ваши интересы (опрос)

Результаты всеукраинского мониторинга общественного мнения “Рейтинг мэров городов и уровень доверия к политическим партиям” засвидетельствовал низкий уровень доверия к мэрам городов в областных центрах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель союза молодых политологов Украины Андрей ЕРЕМЕНКО, представляя результаты опроса.

Как отметила в свою очередь доцент кафедры социологии, кандидат социологических наук Екатерина НАСТОЯЩАЯ, высшая оценка мэра города зафиксирована в Полтаве - 6,8 баллов, однако, по ее словам, в действительности мэр Полтавы на время проведения опроса еще не успел проявить себя, и люди оценивали его, скорее, по собственным предвыборным ожиданиям. Мэр Запорожья получил 6,3 балла, мэр Николаева - 6,2, мэр Винницы - 5,8, мэр Одессы - 5,3, мэр Ивано-Франковска - 5,3, мэр Херсона - 5,1, мэр Донецка - 4,8, мэр Днепропетровска - 4,8, мэр Харькова - 4, мэр Киева - 3,5, мэр Сум - 3,2, мэр Львова - 2,4 балла.

Е.НАСТОЯЩАЯ отметила, что у мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО есть устойчивая динамика к снижению популярности.

По данным опроса общественного мнения, “мешают” работать мэрам областных центров личные качества, чиновничий аппарат, отсутствие финансирования из Киева, несовершенное законодательство, недостаточность полномочий мэра города, местная оппозиция.

По словам А.ЕРЕМЕНКО, досрочные выборы на момент проведения опроса оказались по большей части нежелательными, что вызвано переутомлением людей от избирательных гонок, осознанием необходимости финансирования и рисками для экономической ситуации в Украине. По большей части хотят перевыборов центральных органов власти - Президента и Верховной Рады - в центральных и западных областях Украины.

На вопрос “Какая парламентская сила больше всего защищает ваши интересы?”, большинство опрошенных, независимо от региона, отметили, что ни одна политическая сила не защищает их интересы или называли преимущественно ту политическую силу, за которую голосовали. В то же время, как отметил председатель ГО “Демократические инициативы молодежи” Леонид ЧУПРИЙ, наблюдается тенденция укрепления позиций БЮТ и снижения рейтинга СПУ.

Опрос проводился в 13 городах Украины с 26 января по 11 февраля. В каждом городе было опрошено от 500 до 800 респондентов в зависимости от количества населения города. Погрешность опроса составляет 2%. Опрос проводился с акцентированием на восточные и южные регионы, поскольку в современном информационном пространстве фиксируется определенная нечеткость картины электоральных вкусов в этих регионах.