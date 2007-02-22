Турчинов: коалиция перевела Верховную Раду на военное положение

Заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ утверждает, что электронный сервер Верховной Рады, который находится рядом с ложей прессы на третьем этаже, охраняется вооруженной госохраной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

Кроме того, по словам депутата, представители фракции Партии регионов закрыли двери в президиум ВР в сессионном зале. «Вы же видите, что закрыты все двери, и МАРТЫНЮК не может даже в туалет выйти», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что таким образом антикризисная коалиция перевела Верховную Раду «на военное положение». «Аварийное состояние Верховной Рады, в котором она работает, - это аварийное состояние всей нашей страны», - сказал он.

Комментируя информацию, что в парламенте может произойти провокация и начнется стрельба, А.ТУРЧИНОВ отметил, что эти слухи распространяют именно представители антикризисной коалиции. «Видимо, именно они и готовятся к каким-то серьезным провокациям, а мы работаем в пределах Конституции», - добавил он.