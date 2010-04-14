Оппозиция «сватает» Киселеву Тимошенко

Совет объединенной парламентской оппозиции призывает ведущего и руководителя программы "Большая политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Интер" Евгения КИСЕЛЕВА пригласить лидера оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО на ближайший выпуск программы 16 апреля как основного гостя.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, авторы заявления отмечают: "Как досадное недоразумение расцениваем тот факт, что в ходе последних программ представители парламентской оппозиции, в частности народные депутаты от БЮТ, вообще не получают слова. Учитывая выше изложенное, просим Вас рассмотреть вопрос участия лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО в ближайшем выпуске программы 16 апреля 2010 года в качестве основного гостя".

Совет оппозиции считает недоразумением тот факт, что лидер объединенной демократической оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО, которая на президентских выборах получила поддержку более 45% избирателей, ни разу не была приглашена принять участие в программе "Большая политика с Евгением Киселевым".

«Твердо убеждены, что политическая ситуация в Украине, которая сложилась после победы на президентских выборах Виктора ЯНУКОВИЧА, не влияет на Ваши принципы и преданность основам профессиональной журналистики», - говорится в документе.

Заявление Совета объединенной парламентской оппозиции подписали Борис ТАРАСЮК, Николай КАТЕРИНЧУК, Владимир СТРЕТОВИЧ, Юрий КАРМАЗИН, Роман ЗВАРИЧ, Юрий ЛУЦЕНКО, Сергей СОБОЛЕВ, Николай ТОМЕНКО, Иван КИРИЛЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ и Григорий НЕМЫРЯ.