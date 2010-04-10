Азаров прибыл в Москву

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прибыл с рабочим визитом в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.АЗАРОВА сопровождают министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН, а также временно поверенный в делах Украины в РФ Евгений ГЕРАСИМОВ.

По данным Управления по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, Н.АЗАРОВ проведет переговоры с премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ в резиденции главы правительства Российской Федерации в Ново-Огарево.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля во время телефонного разговора Н.АЗАРОВ договорился сегодня в Москве встретиться с В.ПУТИНЫМ.

Пресс-служба правительства России сообщала, что встреча премьеров запланирована в загородной резиденции Ново-Огарево на 17.30 мск.

Позже в пресс-службе правительства РФ уточнили, что встреча Н.АЗАРОВА и В.ПУТИНА состоится в аэропорту «Внуково-2».

Предусматривается, что после этого В.ПУТИН отправится в Смоленскую область, где сегодня произошла катастрофа самолета Президента Польши.