Под Смоленском разбился самолет Президента Польши - в катастрофе никто не выжил

На борту самолета Президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО, который разбился сегодня под российским городом Смоленск, находилось 88 пассажиров и 8 членов экипажа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Варшаве пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Пётр ПАШКОВСКИЙ.

Он отметил, что в списке пассажиров было 89 человек, из которых один человек не вылетел в Россию.

«К сожалению, наиболее правдоподобно, что все 88 пассажиров, которые находились на борту, погибли», - сказал он.

В следственном комитете при прокуратуре РФ УНИАН сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа следственного управления Следственного комитета по Смоленской области и межрегионального следственного управления на транспорте. Начаты первоначальные следственные действия. Сведения о погибших и пострадавших уточняются.

В то же время, по данным польского телеканала TVN24, на борту самолета, кроме Президента и его жены, были председатель Национального банка Польши Славомир СКШИПЕК, заместитель министра иностранных дел Анджей КРЕМЕР, руководитель Института Национальной памяти Януш КУРТИКА и ряд других высокопоставленных должностных лиц.

В катастрофе самолета Президента Польши никто не выжил.

Об этом губернатор Смоленской области Сергей АНТУФЬЕВ сказал по телефону в эфире российскому телеканалу «Вести 24».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находились Президент Польши Л.КАЧИНЬСКИЙ и его супруга.

По данным прокуратуры РФ, на борту самолета находились 132 человека.