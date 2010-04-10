Под Смоленском разбился самолет Президента Польши - в катастрофе никто не выжил
На борту было 88 пассажиров, в том числе Лех Качинский и его супруга... В списке пассажиров было на одного человека больше,но он не полетел.. (Уточненные данные)
|Лех Качинский и его супруга Мария
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Варшаве пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Пётр ПАШКОВСКИЙ.
Он отметил, что в списке пассажиров было 89 человек, из которых один человек не вылетел в Россию.
«К сожалению, наиболее правдоподобно, что все 88 пассажиров, которые находились на борту, погибли», - сказал он.
В следственном комитете при прокуратуре РФ УНИАН сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа следственного управления Следственного комитета по Смоленской области и межрегионального следственного управления на транспорте. Начаты первоначальные следственные действия. Сведения о погибших и пострадавших уточняются.
В то же время, по данным польского телеканала TVN24, на борту самолета, кроме Президента и его жены, были председатель Национального банка Польши Славомир СКШИПЕК, заместитель министра иностранных дел Анджей КРЕМЕР, руководитель Института Национальной памяти Януш КУРТИКА и ряд других высокопоставленных должностных лиц.
В катастрофе самолета Президента Польши никто не выжил.
Об этом губернатор Смоленской области Сергей АНТУФЬЕВ сказал по телефону в эфире российскому телеканалу «Вести 24».
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находились Президент Польши Л.КАЧИНЬСКИЙ и его супруга.
По данным прокуратуры РФ, на борту самолета находились 132 человека.