Минтруда: уровень долгов по зарплате остается катастрофическим

Задолженность по зарплатам в марте текущего года сократилась на 10,2% - до 1,56 млрд. грн. Однако уровень задолженности остается катастрофическим.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики, об этом сегодня во время заседания межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате, пенсий, стипендий и других социальных выплат заявил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА.

«За 2008 год задолженность выросла на 520 млн. грн., на протяжении 2009 года – еще на 284 млн. грн., и на 1 марта составляла 1 млрд. 737 млн. грн.», — сказал министр.

По его словам, меры, которые применялись в борьбе с задолженностью, направлялись преимущественно на ее погашение, а не на устранение причин ее возникновения. Среди причин роста задолженности отмечены несвоевременное утверждение финансовых планов государственных предприятий, неэффективное использование бюджетных средств при закупках, неэффективная политика кредитования реального сектора экономики и несвоевременное возмещение НДС предприятиям, задолженность по которому на предприятиях государственной формы собственности приблизилась к 73,5 млн. грн.

Сообщается, что комиссия обязала центральные органы исполнительной власти и местные государственные администрации на протяжении месяца проанализировать причины возникновения задолженности, в течение двух месяцев проанализировать финансово-хозяйственную деятельность государственных предприятий, которые имеют задолженность по зарплатам и разорвать контракты с теми руководителями, по вине которых возникла такая задолженность.

Комиссия также рекомендовала центральным органам исполнительной власти уточнить финансовые планы на 2010 год, предусмотрев в них сокращение расходов на содержание административно-хозяйственного персонала на 20% и утвердить графики погашения задолженности до конца текущего года.