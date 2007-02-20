Ющенко не видит альтернативы Огрызко и Королю

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на сегодняшний день не видит других кандидатур на должности руководителей Министерства иностранных дел и СБУ чем Владимира ОГРЫЗКО и Виктора КОРОЛЯ.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

В.ЮЩЕНКО отметил, что будет настаивать и в дальнейшем на том, что назначение министра иностранных дел и председателя СБУ относится исключительно к компетенции Президента. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что именно Президент осуществляет руководство внешнеполитическим курсом государства, несет ответственность за политику безопасности и оборонную политику страны. “Поэтому конституционная норма как раз и требует, прежде всего, формирования соответствующей кадровой политики, поэтому я буду настаивать, что это президентская кадровая политика”, - сказал глава государства.

По его словам, в случае отказа парламента назначить В.ОГРЫЗКО и В.КОРОЛЯ будут назначены исполняющие обязанности. “Будет исполняющий обязанности – тот человек, который будет поставлен Президентом на этот участок работы”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что не разделяет политику правительства и парламента по данному вопросу: “Я не буду поддерживать решения такого характера, которые сегодня демонстрируют парламент или премьер-министр”.

В.ЮЩЕНКО заявил, что не намерен сегодня вносить другие кандидатуры на рассмотрение парламента и не исключает как вариант повторное представление.

Президент отметил, что хотел бы услышать от парламента и правительства, чем их не устраивает кандидатура, в частности, В.ОГРЫЗКО. “Человека (В.ОГРЫЗКО), который последние 10-15 лет в украинской дипломатии занимает одно из ведущих мест, специалист... Почему этот человек, который отвечает национальным интересам сегодня, из-за каких-то корпоративных или личных взглядов чьих-то не может быть назначен на должность”, - подчеркнул он.

В.ЮЩЕНКО высказался за необходимость понимания всех ветвей власти “на уровне государственных интересов”.

Полный текст интервью читайте вскоре на сайте агентства УНИАН.