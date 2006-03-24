Ющенко не даст исправлять ошибки?

Глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК прогнозирует, что Президент Виктор ЮЩЕНКО не подпишет закон, которым разрешено вносить изменения в списки избирателей в день голосования по решению судов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве. думаю, что Президент не будет поддерживать такой законопроект… Позиция Президента будет, скорее всего, такой», - сказал О.РЫБАЧУК.

Как сообщал УНИАН, 14 марта ВР приняла ряд законов об изменениях к избирательному законодательству. В частности, ВР обязала окружные избирательные комиссии вносить кандидатуры для доукомплектования УИК, а также предусмотрела, что граждане Украины могут обращаться в суды по поводу включения их в списки избирателей для голосования. Избирательные комиссии, только по решению суда, будут вносить фамилии граждан в списки и будут при этом ставить отметку в паспорте о том, что они проголосовали.

23 марта ЦИК на заседании приняла разъяснение, что участковые избирательные комиссии в день голосования могут исправлять ошибки и технические неточности в списках избирателей, в частности, фамилии, которые появились в результате неправильного перевода, имени и отчества избирателя, сведений о его адресе.

«Уточнение списков может происходить в день голосования, и исправляться технические описки в тех случаях, когда можно определить, что в список внесен тот избиратель, который пришел на избирательный участок», - сказала заместитель председателя ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК.