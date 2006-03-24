Ющенко не даст исправлять ошибки?
Рибачук делает прогноз относительно ситуаций на избирательных участках
Глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК прогнозирует, что Президент Виктор ЮЩЕНКО не подпишет закон, которым разрешено вносить изменения в списки избирателей в день голосования по решению судов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве. думаю, что Президент не будет поддерживать такой законопроект… Позиция Президента будет, скорее всего, такой», - сказал О.РЫБАЧУК.
Как сообщал УНИАН, 14 марта ВР приняла ряд законов об изменениях к избирательному законодательству. В частности, ВР обязала окружные избирательные комиссии вносить кандидатуры для доукомплектования УИК, а также предусмотрела, что граждане Украины могут обращаться в суды по поводу включения их в списки избирателей для голосования. Избирательные комиссии, только по решению суда, будут вносить фамилии граждан в списки и будут при этом ставить отметку в паспорте о том, что они проголосовали.
23 марта ЦИК на заседании приняла разъяснение, что участковые избирательные комиссии в день голосования могут исправлять ошибки и технические неточности в списках избирателей, в частности, фамилии, которые появились в результате неправильного перевода, имени и отчества избирателя, сведений о его адресе.
«Уточнение списков может происходить в день голосования, и исправляться технические описки в тех случаях, когда можно определить, что в список внесен тот избиратель, который пришел на избирательный участок», - сказала заместитель председателя ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК.