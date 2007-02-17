Костенко: правые партии готовят весеннее наступление на Януковича

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что политические партии правого направления вскоре объединятся для создания нового политического проекта «Украинская правица», который поведет весеннее наступление на нынешнее правительство Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.КОСТЕНКО заявил в Ровно на областной конференции депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей от УНП.

По его словам, партийным активистам сейчас важно «объединить избирателей вокруг защиты их социально-экономических интересов и достойно представлять политику партии в местных советах». Для разъяснения этих задач руководители УНП и проводят в регионах собрания своих представителей в местных советах и органах местного самоуправления, отметил лидер УНП.

На пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о перспективах создания мощной «Украинской правицы», Ю.КОСТЕНКО отметил, что начало объединению политических сил уже положено соглашением об общих действиях УНП и Народного руха Украины. Однако о полном объединении этих политических сил пока еще речь не идет, поскольку, исходя из условий нынешнего законодательства, объединяющиеся партии теряют свое имущество.

Как сообщил Ю.КОСТЕНКО, с целью избежания такой ситуации и создания возможностей для полного объединения этих партий, он вместе с лидером НРУ Борисом ТАРАСЮКОМ обратились к Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО, чтобы тот инициировал соответствующие изменения к закону «О политических партиях».

Ю.КОСТЕНКО также отметил, что, кроме этих двух партий, вероятными политическими партнерами в «Украинской правице» будут ВО «Свобода», УРП «Собор» и некоторые другие политические партии правой ориентации.

Лидер УНП и председатель областной организации УНП, экс-губернатор Ровенщины Василий ЧЕРВОНИЙ сообщили о своем негативном отношении к политическим проектам «Европейская платформа» та «Народная сомооборона», которые предлагают украинскому обществу их лидеры Николай КАТЕРИНЧУК и Юрий ЛУЦЕНКО. Они назвали эти проекты «не имеющими нового политического качества, и все это напоминает политический блуд и обман народа».