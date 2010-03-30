Еще два бютовца и один нардеп из НУ-НС присоединились к коалиции
10:42, 30 марта 2010Политика
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Сообщил Литвин
|Владимир ЛИТВИН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
Таким образом, коалиция сейчас насчитывает 238 народных депутатов.
Как сообщал УНИАН, 11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». В ее состав тогда вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина, по 6 депутатов от БЮТ и НУ-НС и 4 внефракционных - всего 235 человек.
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