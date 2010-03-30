Еще два бютовца и один нардеп из НУ-НС присоединились к коалиции

Народные депутаты от БЮТ Валентин ЗУБОВ и Олег МАЛИЧ и народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Сергей ВАСИЛЕНКО вошли в состав коалиции «Стабильность и реформы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Таким образом, коалиция сейчас насчитывает 238 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». В ее состав тогда вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина, по 6 депутатов от БЮТ и НУ-НС и 4 внефракционных - всего 235 человек.