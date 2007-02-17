Антикризисная коалиция наносит ответный удар

В Сумах лидеры облорганизаций СПУ, КПУ и Партии регионов заявили о совместной политике в решении земельных вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в политическом заявлении Сумских областных организаций Партии регионов, Социалистической партии Украины, Коммунистической партии Украины, касающемся решения земельных вопросов в Сумской области. Заявление подписали председатель Сумского областного отделения Партии регионов, народный депутат Украины Владимир БОНДАРЬ, первый секретарь Сумского областного комитета Социалистической партии Украины, народный депутат Украины Леонид МОРДОВЕЦ и первый секретарь Сумского областного комитета Коммунистической партии Украины, депутат областного совета Владимир ДАНИЛЕНКО.

Заявители отмечают, что «на собраниях депутатов БЮТ всех уровней, которые состоялись 31.01.07р., Юлия ТИМОШЕНКО определила одними из главных направлений стратегии БЮТ борьбу за передачу земли в частные руки только путем проведения аукционов. При этом она отметила «позитивный» опыт работы в этом направлении Сумской областной партийной организации БЮТ (основу которой составила Сумская городская организация) и отметила неудовлетворительную работу Донецкой партийной организации».

Чтобы развеять якобы позитивный опыт Сумской области, подписанты напомнили, что «после выборов 2006 г. помаранчева большинство в Сумском областном и городском советах взяло под полный контроль ключевые комиссии. Так в Сумском городском совете комиссию по вопросам архитектуры, строительства, регулирования земельных отношений, природопользования и экологии возглавил «бютовец» В.ШИЛОВ, комиссию по вопросам контроля за использованием объектов коммунальной собственности и приватизации — «бютовец» К.ЕФИМЕНКО, комиссию по вопросам промышленности, транспорта, связи и энергосбережения — «бютовец» А.МАЛЮК, комиссию по вопросам развития предпринимательства, бытового и торгового обслуживания населения — «бютовец» В.ВОЙТЕНКО».

В то же время на пресс-конференции были приведены факты того, что в Сумах имеют место конфликты, связанные с раздачей земель, и к которым причастны депутаты именно из фракции БЮТ. В частности, журналисты были ознакомлены со списком адресов, по которым депутаты этой фракции в горсовете без каких-либо аукционов получили земельные наделы. Среди них – депутаты ВЕГЕРА, РЕПЕТУН, председатель "земельной" комиссии горсовета ШИЛОВ, а также член "земельной" комиссии, жена председателя областного совета Ирина ШАПОШНИК, которой досталось аж три участка земли.

Также отмечалось, что Владимир ШИЛОВ "уже имел опыт земельных отношений, связанный со скандальным выделением под застройку земельных участков по улице Криничной, и этот конфликт широко освещался в СМИ и известен всем жителям области".