Литвин - о газовых контрактах с РФ: кто разницу клал и кладет в карман?

Фракция БЮТ настаивает на заслушивании в пятницу информации правительства относительно украинско-российских газовых переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил: «мы бы хотели большей прозрачности и большей публичности в этом вопросе с трибуны ВР».

«Настаиваем заслушать информацию правительственных структур о переговорах в Москве, каким образом будут решаться последующие газовые вопросы с Россией, в частности за счет чего может быть снижена цена на газ – или это газотранспортная система, это ли возможно какие-то другие политические или экономические уступки», - отметил И.КИРИЛЕНКО.

Он добавил, что важно знать насколько договоренности отвечают законодательству Украины.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что целесообразно было бы заслушать министра топлива и энергетики Украины, в частности по вопросу, почему «газ для Украины дороже, чем для некоторых европейских стран, и кто разницу клал и кладет в карман».

Он добавил, что «разные слухи ходят, живут по принципу “мы не сеем, не пашем, не строим, а гордимся общественным строем».