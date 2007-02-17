Ющенко наградил Потебенько орденом (3 фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом «за выдающийся личный вклад в развитие правового государства, укрепление законности и правопорядка, многолетний добросовестный труд и по случаю 70-летия со дня рождения» наградил советника Генеральной прокуратуры Украины Михаила ПОТЕБЕНЬКО орденом князя Ярослава Мудрого III степени.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Устав ордена князя Ярослава Мудрого Орденом князя Ярослава Мудрого награждаются граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства.

Награждение орденом князя Ярослава Мудрого осуществляется Указом Президента Украины.

Высшей степенью ордена является I степень.

Награжденный орденом князя Ярослава Мудрого любой степени именуется кавалером ордена князя Ярослава Мудрого.

Девиз ордена князя Ярослава Мудрого - “Мудрость, честь, слава”.

Орденом князя Ярослава Мудрого награждаются граждане Украины, удостоенные одной из государственных наград Украины или отличий Президента Украины.

Награждение орденом князя Ярослава Мудрой следующей степени возможно не ранее чем через 3 года после награждения орденом предыдущей степени.

Награждение орденом князя Ярослава Мудрого может быть проведено посмертно.

Никто не имеет права лишить кавалера ордена князя Ярослава Мудрого его награды.

Иностранные граждане и лица без гражданства награждаются:

орденом князя Ярослава Мудрого І степени - главы суверенных государств;

орденом князя Ярослава Мудрой ІІ степени - главы правительств и парламентов суверенных государств, выдающиеся государственные и общественные деятели;

орденом князя Ярослава Мудрой ІІІ степени - министры иностранных дел, руководители других внешнеполитических ведомств, послы иностранных государств в Украине;

орденом князя Ярослава Мудрого ІV и V степени - известны ученые, художники, писатели, религиозные деятели, бизнесмены, правозащитники, спортсмены и другие лица.

Орден князя Ярослава Мудрого всех степеней, как правило, вручает Президент Украины.

Награжденному орденом князя Ярослава Мудрого вручается комплект атрибутов отличия:

к I степени - знак ордена, две звезды ордена, плечевая наградная лента с бантом, миниатюра знака ордена, грамота о награждении;

к ІІ степени - знак ордена, звезда ордена, миниатюра знака ордена, орденская книжка;

к ІІІ, ІV, V степени - знак ордена, миниатюра знака ордена, орденская книжка.

В случае потери (порчи) атрибутов ордена князя Ярослава Мудрого дубликаты, как правило, не выдаются.

Дубликаты знака ордена, звезды ордена, миниатюры знака ордена князя Ярослава Мудрого и орденской книжки выдаются Комиссией государственных наград и геральдики при Президенте Украины на ее усмотрение за счёт награжденного или бесплатно.