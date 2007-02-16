Ехануров призывает сотрудничать с БЮТ

Проблемы и перспективы сотрудничества с Блоком Юлии Тимошенко на местном уровне, в частности, в областной, районных и городских советах, обсудил с членами политсовета областной организации «Народного союза «Наша Украина» в Ровно экс-премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он высказал мнение, что на местном уровне нужно наладить более тесное сотрудничество между этими политическими силами, чтобы можно было договариваться так, как договорились их руководители парламентских фракций, подписав соответствующее заявление.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что его поездка в Ровенскую область в качестве одного из партийных кураторов области продиктована еще и отчетно-избирательной кампанией, подготовкой к партсъезду НСНУ, который состоится в Киеве 31 марта. А для этого, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, «нужно лучше почувствовать друг друга».

Ю.ЕХАНУРОВ также выступил с лекцией об экономической ситуации в государстве перед студентами и преподавателями Международного экономико-гуманитарного университета, принял участие в прямом эфире местных «Радио Трек» и телеканала «Ровно-1».