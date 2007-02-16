Больше половины населения плохо оценивают перемены за время работы Кабмина (опрос)

Около половины украинцев главной угрозой для Украины на 2007 год считают экономический упадок. Об этом УНИАН сообщили в Киевском международном институте социологии (КМИС) по результатам опроса, проведенного КМИСом.

Как свидетельствуют опросы, среди изменений, которые произошли за период деятельности нового Кабинета министров, можно указать на то, что у 56% респондентов ухудшилась уверенность в будущем.

По данным института, 10% опрошенных считают, что экономическая ситуация в Украине улучшилось и 34% - ухудшилась.

Самую распространенную обеспокоенность у граждан вызывает рост цен и тарифов. 82% респондентов уверены, что ситуация в этой сфере ухудшилась.

21% респондентов боятся раскола страны, 20% - концентрации власти у отдельной политической силы. Сейчас лишь 8% опрошенных ожидают от правительства Виктора ЯНУКОВИЧА объединения страны, тогда как еще в сентябре их было 19%.

Почти в два раза ухудшились ожидания граждан, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА повысит уровень благосостояния работников бюджетной сферы.

Так, в декабре 12% опрошенных ожидали от правительства повышения заработной платы работникам бюджетной сферы (сразу после назначения В.ЯНУКОВИЧА эти ожидания составляли 22%), 25% - повышения пенсий, и 8% - эффективной борьбы с коррупцией

28% респондентов ничего не ожидают от правительства.

Опросы проводились 20-23 января 2007 г. и 1-5 декабря 2006 г. В ходе этих опросов методом интервью были опрошены 2041 и 2014 респондентов соответственно, проживающих во всех областях Украины, а также в Крыму и в Киеве, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет; максимальная погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,3%.