Мартынюк считает непроходными кандидатуры Короля и Огрызко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК считает непроходными в парламенте кандидатуры Виктора КОРОЛЯ на должность председателя СБУ и Владимира ОГРЫЗКО – на должность министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Луганске.

По мнению А.МАРТЫНЮКА, Президенту необходимо было предварительно провести ряд консультаций по поводу их назначений. По его словам, коалиция не будет вносить собственные кандидатуры на эти должности, хотя имеет на это право, а рассматривать только кандидатуры, предложенные Президентом.

Комментируя заявление народного депутата от Партии регионов Рината АХМЕТОВА о возможном вхождении в коалицию фракции Блока Юлии Тимошенко, А.МАРТЫНЮК отметил, что это нереально и невозможно.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении В.ОГРЫЗКО министром иностранных дел.

6 февраля Президент внес в Верховную Раду Украины представление о назначении В.КОРОЛЯ председателем Службы безопасности Украины.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 15 февраля заявил, что представители антикризисной коалиции предварительно настроены негативно в отношении кандидатур на должность министра иностранных дел В.ОГРЫЗКО и председателя СБУ В.КОРОЛЯ.

Вместе с тем Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что перед внесением в парламент кандидатуры В.ОГРЫЗКО этот вопрос обсуждался, и не вызывал возражений со стороны партий, входящих в антикризисную коалицию.