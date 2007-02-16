Ющенко может свергнуть Януковича, если договорится с ПР

Политологи считают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имеет конституционного права отправлять правительство в отставку.

Об этом говорится в переданном УНИАН эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей.

В частности, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО выразил мнение, что у Президента нет ни юридических, ни политических возможностей распустить Верховную Раду или исполнительную ветвь власти. “Это может быть только согласованная операция Партии регионов и Президента. А поскольку это состоится не скоро, то вряд ли возможны какие-то изменения политического статуса сегодняшнего Кабмина во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ”, - отметил В.НЕБОЖЕНКО, добавив, что “до лета Кабмин В.ЯНУКОВИЧА не будет подвергаться никаким атакам и юридическим ревизиям”.

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ называет “юридической безграмотностью” намерение Секретариата Президента обратиться в Конституционный Суд за разъяснением, может ли глава государства отправить правительство в отставку. По его мнению, президентская сторона и «антикризисники» уже слишком заигрались в игре «перетягивания полномочий». “Смахивает на то, что у этих структур уже скоро ни на что другое не хватит времени, кроме как на “разборки” между собой. В это неутихающее противостояние сначала был втянут политикум, а теперь втягивается и судебная ветвь власти”, - отметил О.ДОНИЙ.

Он подчеркнул, что в Конституции не предусмотрено право Президента распускать правительство. “Если Секретариат Президента готовит представление на эту тему в Конституционный Суд, значит он почему-то рассчитывает на положительный результат. Следовательно, все больше и больше усиливается подозрение относительно наличия либо финансовых, либо административных рычагов влияния на членов Конституционного Суда. Конституционный Суд как институт и так достаточно дискредитирован после позорного решения о разрешении Леониду КУЧМЕ баллотироваться на третий срок. Нынешние политики очевидно не осознают, что своими игрищами с членами Конституционного Суда они могут окончательно уничтожить авторитет этой структуры”, - считает он.

Директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО отметил, что в Конституции указано, в каких случаях глава государства имеет право распускать Верховную Раду. Он подчеркнул, что о праве роспуска правительства там речь не идет. “Но если есть двойное подчинение, то есть правительство подотчетно и Верховной Раде, и Президенту, то, очевидно, Президент будет акцентировать на этом внимание. Но право требовать отчет и право отправлять в отставку - это разные вещи: в Конституции нигде не сказано, что Президент имеет право распускать правительство”, - сказал политолог.

Политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ считает, что намерение Секретариата Президента обратиться в КС - это очередной виток противостояния между институтами власти, который сейчас проявляется в форме юридической войны. “Сейчас этот виток выходит на уровень Конституционного Суда”, - отметил В.ГОРБАЧ. По его словам, в Конституции в перечне полномочий Президента пункта об отставке правительства нет, иначе бы он не обращался в Конституционный Суд.

“Вопрос о том, что правительство подотчетно Президенту и трактовка ответа на вопрос, влечет ли это за собой право роспуска Президентом правительства будет относиться к компетенции Конституционного Суда... Мое личное мнение, что трактовка нормы об ответственности правительства перед Президентом не означает автоматического права Президента самостоятельно отправлять правительство в отставку”, - отметил политолог.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО также напомнил, что в Конституции не указано право Президента отправить правительство в отставку. “Глава государства ссылается на подотчетность правительства, но прямой правовой связи между подотчетностью и роспуском нет. И поскольку в Конституции определены основания для роспуска Президентом лишь Верховной Рады, и не сказано о том, что Президент может собственноручно распустить правительство, то такого права он не имеет”, - считает политолог. “Там речь идет о другом: Президент может выразить недоверие правительства, но окончательное решение принимает Верховная Рада. Это обращение малоперспективно”, - отметил В.ФЕСЕНКО.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что в Конституции абсолютно недвусмысленно описаны основания, на которых Президент может распускать парламент, а не правительство. “И я считаю, что это не требует комментариев Конституционного Суда”, - подчеркнул политолог.

По его мнению, “это представление в Конституционный Суд выглядит скорее как ответ на интервью Елены ЛУКАШ, которая говорила, что правительство собирается подать в Конституционный Суд представления на большую часть указов Президента, ссылаясь на то, что они якобы противоречат Конституции. “В ответ Секретариат Президента пугает правительство тем, что он может получить заключение от Конституционного Суда о возможности роспуска правительства. Все это не похоже на дела, которые могут иметь какой-то положительный результат. Особенно это касается роспуска правительства - есть парламентское большинство, на которое опирается это правительство. Это “альфа и омега” исправленной с помощью политической реформы Конституции Украины. Я не воспринимаю это как серьезную угрозу для дестабилизации. Это просто продолжение политической игры на удерживание максимального количества полномочий и возможностей со стороны Президента”.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может обратиться в Конституционный Суд за разъяснением, может ли он отправить в отставку правительство.