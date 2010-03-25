Могилев велел милиции всегда держать наготове какую-нибудь «кость» для СМИ

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ поручил работникам милиции усовершенствовать взаимодействие со средствами массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил советник министра внутренних дел Константин СТОГНИЙ.

По его словам, сегодня министр издал соответствующий приказ.

В соответствии с этим документом, руководителям структурных подразделений центрального аппарата МВД, начальникам главных управлений, управлений МВД Украины в Крыму, областях, городах Киеве и Севастополе поручено в случае совершения противоправных действий в отношении представителей СМИ обеспечить немедленное прибытие в места таких событий руководителей главных управлений МВД, городских или районных органов милиции и соответствующих подразделений по связям с общественностью с целью осуществления контроля за соблюдением прав журналистов.

Также вышеупомянутые сотрудники органов внутренних дел должны доложить о таких событиях министру.

Кроме того, с целью предотвращения фактов игнорирования прав журналистов на получение информации, создания благоприятных условий для безопасности журналистов во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей в местах проведения массовых мероприятий и чрезвычайных происшествий, предоставления профессиональных комментариев и разъяснений представителям СМИ начальники управлений милиции в обязательном порядке должны определять уполномоченное лицо из числа руководства подразделений для оперативного взаимодействия с журналистами непосредственно в местах таких событий;

С целью расширения тематики материалов в СМИ о деятельности милиции, создания условий для непосредственного ознакомления представителей СМИ со спецификой работы органов внутренних дел, начальники управлений МВД должны привлекать журналистов к участию в рейдах, операциях, выездах на места происшествий совместно с оперативно-следственными группами, спецподразделениями и тому подобное.

Для упрощения доступа журналистов к открытой информации о деятельности милиции, предупреждения возможности манипулирования показателями в деятельности милиции работники центрального аппарата МВД, областных управлений должны постоянно поддерживать в актуализированном состоянии тематические рубрики со статистическими данными и другими открытыми информационными массивами на официальных веб-сайтах МВД, ГУ МВД, УМВД.