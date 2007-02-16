Советник Ющенко оценил возможных преемников Путина

Советник Президента Украины, руководитель группы по подготовке конечной Стратегии национальной безопасности Владимир ГОРБУЛИН и заместитель секретаря СНБО Сергей ПИРОЖКОВ считают преждевременным прогнозировать реальных претендентов на пост Президента РФ на выборах в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, В.ГОРБУЛИН, комментируя перестановки в российском правительстве, высказал мнение, что “это очень сильный и интересный человек (Сергей ИВАНОВ - УНИАН). Я не исключаю, что он может быть в обойме тех предложений, которые имеет Президент ПУТИН по своему преемнику на выборах 2008 года”.

Он также отметил, что “фактически сегодня нет ни у одного, ни у другого потенциального кандидата – и Д.МЕДВЕДЕВА (первый вице-премьер-министр РФ), и С.ИВАНОВА - программных высказываний ни относительно места России, ни относительно характеристик внутреннего положения в РФ”.

“Поэтому не очень тактично говорить, кто из них более симпатичен для Украины. Для этого нужно время”, - сказал советник Президента.

В.ГОРБУЛИН напомнил, что В.ПУТИН очень быстро проходил все властные ступени к своему “президентству”.

В свою очередь заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны С.ПИРОЖКОВ отметил, что сегодня еще не определены кандидаты на выборы Президента РФ.

“С.ИВАНОВ и Д.МЕДВЕДЕВ – это люди, которые ангажируются СМИ, но еще неизвестно, кто будет. Еще есть больше года. Президент РФ заявил, что он не определился с кандидатом, которого он будет поддерживать”, - сказал С.ПИРОЖКОВ.

В то же время, по его мнению, повышение статуса С.ИВАНОВА является, безусловно, подготовкой к избирательному процессу в РФ, который только начинается.

Как сообщал УНИАН, С.ИВАНОВ, который раньше совмещал посты вице-премьера и руководителя Минобороны РФ, назначен первым вице-премьером.

Президент РФ подписал указ о расширении сферы ответственности С.ИВАНОВА, возложив на него обязанности координации, кроме ВПК, части гражданского сектора в экономике. «В этих условиях он уже не сможет исполнять обязанности руководителя Минобороны. На двух стульях в данном случае усидеть нельзя», - сказал В.ПУТИН.

Председателем Минобороны России станет Анатолий СЕРДЮКОВ, который до последнего времени был руководителем Федеральной налоговой службы.

Руководитель аппарата правительства России Сергей НАРЫШКИН стал вице-премьером по внешнеэкономической деятельности.