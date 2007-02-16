Ахметов обратился за помощью к иностранным юристам

Народный депутат Ринат АХМЕТОВ заявляет, что "очень большая группа" иностранных юристов готова отреагировать в случае, если книга "Донецкая мафия" будет издана в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам вчера в Донецке после участия в выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики.

"Книжечка "Донецкая мафия"… А я хочу, чтобы эта книжечка распространилась в Европе. Вы знаете что, вы мне покажите одну страну, где эта книжечка сегодня находится. Вот я хочу, чтобы эта книжечка, может быть, или в Англии, или в других странах, где по большому-то счету он (автор книги – УНИАН) может ответить за то, что он распространил эту книжечку. Юридически! Я потому что на сегодняшний день не имею юридической возможности подать на него в суд, и чтобы он нес за это уголовную ответственность", - сказал Р.АХМЕТОВ.

По его словам, "если эта книжечка выйдет где-то, мы посмотрим…". "Я хочу сказать, мы посмотрим, чем закончатся суды. Я могу сказать – о-о-чень большая группа юристов над этим работает", - подчеркнул Р.АХМЕТОВ.

На просьбу журналистов уточнить, группа наших или иностранных юристов над этим работает, Р.АХМЕТОВ ответил коротко: "Иностранных".

Как сообщал УНИАН, книга ”Донецкая мафия” была презентована в Верховной Раде в марте 2006 года года. Соавтор книги, глава правления фонда «Антикоррупция» Борис ПЕНЧУК сообщил, что книга написана на основе документальных сведений из различных источников, и прочитав ее, можно понять, что и как происходило на Донбассе в период становления украинского государства.

Б.ПЕНЧУК подчеркнул, что толчком к написанию «Донецкой мафии» послужило освобождение председателя Донецкого областного совета Бориса КОЛЕСНИКОВА (на данный момент – народный депутат Украины от Партии регионов) из-под стражи в августе прошлого года. (Б.ПЕНЧУК обвинял Б.КОЛЕСНИКОВА в вымогательстве акций торгового центра «Белый лебедь» - УНИАН).

«Мы говорим в книге, что основные преступления, которые происходили на Донбассе, связаны с группировкой Рината АХМЕТОВА, и Б.КОЛЕСНИКОВ является его правой рукой, который контролировал многие действия донецкой группировки», - сказал Б.ПЕНЧУК.

Вместе с тем Шевченковская районная прокуратура города Киева в конце ноября 2006 года возбудила уголовное дело по фактам, изложенным в книге «Донецкая мафия».