Семиноженко: медицина – это не только расходы

Сегодня вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО провел рабочее совещание с представителями Министерства здравоохранения, на котором подчеркнул необходимость возрождения технологического и интеллектуального потенциала отечественной медицины.

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра.

«Медицина – это не только расходы. Необходимо максимально экономить государственные средства, развивая собственные высокотехнологичные производства современной медицинской техники и украинскую фармацевтику. Воспроизведя интеллектуальный потенциал государства, уже в ближайшей перспективе мы сможем поднять украинскую медицину до мирового уровня», - сказал В. СЕМИНОЖЕНКО.

Вице-премьер подчеркнул, что отечественная медицина нуждается качественно в новом, современном подходе.