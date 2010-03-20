«Приговор» коалиции КС вынесет до визита Януковича в США

Конституционный Суд Украины оценит на соответствие Основному закону создание новой парламентской коалиции силами отдельных депутатов до 11 апреля - даты возможной поездки Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в США.

Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники.

По данным источника газеты, рассмотрение дела будет проведено Конституционным Судом в письменной форме. При этом суд будет работать в ускоренном порядке.

Подобные меры вызваны пристальным вниманием, которое руководство США проявляет к судьбе спорного закона, ставшего основой для формирования новой парламентской коалиции.

В частности, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэниел РАССЕЛ сообщил, что американская сторона с удовлетворением отметила, что Партия регионов сама проявила инициативу и обратилась в КС по поводу спорного закона, а также пообещала принять и выполнить любое решение этой инстанции.

Но если Конституционный Суд выступит против новой процедуры, заявил Д.РАССЕЛ, Вашингтон ожидает, что Партия регионов постарается создать новую коалицию в соответствии с решением суда, либо же пойдет на досрочные парламентские выборы.

Также Д.РАССЕЛ заявил, что американская сторона будет продолжать давние отношения с Юлией ТИМОШЕНКО в ее новой роли одного из лидеров оппозиции, а также планирует тесно работать с другими лидерами украинской политической сцены, в частности, с Арсением ЯЦЕНЮКОМ и Сергеем ТИГИПКО. Подготовка новых демократических лидеров важна для всех партий в Украине, подчеркнул представитель Госдепартамента.