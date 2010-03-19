Ющенко думает, что дело о его отравлении чрезвычайно важно для общества

Бывший Президент, лидер “Нашей Украины” Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Генеральная прокуратура будет в состоянии объективно завершить расследование уголовного дела о его отравлении и направить материалы в судебную инстанцию.

Об этом сказала УНИАН пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА, комментируя поручение заместителя генерального прокурора Виталия ЩЁТКИНА руководителю следственной группы по этому делу Галине КЛИМОВИЧ передать дело новому руководителю следственной группы.

«Дело об отравлении Виктора ЮЩЕНКО имеет чрезвычайно большое значение для общества, люди должны знать правду. Поэтому смена политической власти не должна препятствовать объективности и обстоятельности расследования, и затягивать его», - отметила И.ВАННИКОВА.

Как сообщали некоторые СМИ со ссылкой на источники, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО 1 марта принял решение забрать наиболее резонансные дела у заместителя генпрокурора Николая ГОЛОМШИ, который занимался ими, и передать в Главное следственное управление, которое курирует другой заместитель генпрокурора – В.ЩЁТКИН.

Руководство Генпрокуратуры приняло решение отстранить от дела руководителя следственной группы Г.КЛИМОВИЧ. По данным источников, Г.КЛИМОВИЧ поступило устное указание готовить передачу дела новому руководителю следственной группы, который пока еще не назван.