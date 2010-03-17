В этом году выпускникам разрешат сдавать тесты на языке обучения

Вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО заявляет, что в этом году выпускники будут иметь возможность сдавать тесты внешнего независимого оценивания (ВНО) на том языке, котором они учились в школах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЕМИНОЖЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Было допущено неравенство и неравная конкурентность абитуриентов относительно языка сдачи независимого тестирования. Наш принцип, который будет заложен, – на каком языке он окончил школу, например, окончил венгерскую школу в Мукачево, окончил школу с болгарским языком обучения, русские школы, украинские, – будут сдавать на том языке, на котором они учились», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

При этом вице-премьер отметил, что правительство успеет подготовить необходимые тесты на всех языках, на которых в украинских школах ведется обучение.

В.СЕМИНОЖЕНКО также сообщил, что во время проведения независимого тестирования планируется повысить статус школьных аттестатов. В частности, по его словам, абитуриенты будут получать дополнительные 200 баллов за аттестат, а также еще 200 дополнительных баллов – по результатам сдачи вступительных экзаменов или проведения собеседований. «Независимое тестирование будет оцениваться в 600 баллов», - добавил он.