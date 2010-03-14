Эксперт: Евросоюзу не важен Янукович - важна стабильность

Для Европейского Союза более важен фактор стабильности и эффективности власти в Украине, чем состав и особенности формирования новой парламентской коалиции и Кабинета министров.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил директор Института проблем общественных отношений (г. Братислава) словацкий политический эксперт Григорий МЕСЕЖНИКОВ.

Он считает, что новое украинское правительство в своей деятельности будет проводить политику, отражающую партийные идеологии трех сторон, которые сформировали новое коалиционное большинство в Верховной Раде.

«В связи с тем, что это правительство, по сути, левое по своей ориентации, есть определенные сомнения по поводу того, насколько оно будет идти по пути радикальных экономических реформ, придерживаясь при этом либеральных демократический ценностей. Участие Коммунистической партии Украины в новой коалиции – это своего рода сигнал, что есть какие-то границы в отношении следования принципам либерализма, что не может не вызывать определенные опасения в ЕС», - сказал эксперт.

Тем не менее, подчеркнул Г.МЕСЕЖНИКОВ, очень важно, что в Украине после президентских выборов была достаточно быстро сформирована новая власть, которая по своей идейной ориентации, стратегическому программному направлению близка к нынешнему Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

«То есть, ожидать каких-то конфликтов не приходится – а это уже сам по себе фактор стабильности. Для Европейского Союза это более важно, чем состав и особенности формирования новой правительственной коалиции в Украине», - отметил словацкий политолог.

Он подчеркнул, что Евросоюз посылает Украине сигнал того, что намерен продолжать и развивать сотрудничество, и сейчас от самой украинской власти зависит, насколько эффективно страна может двигаться в направлении Европы.