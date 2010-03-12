ЕЦ видит угрозу в Семиноженко

Заместитель председателя партии «Единый Центр», народный депутат Леся ОРОБЕЦ называет новое руководство гуманитарного блока правительства угрозой для реформирования образования и его развития.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Новое руководство гуманитарного блока Кабмина является угрозой реформированию образования и его развития. Едва ли не единственная сфера в Украине, которую международные эксперты назвали примером эффективного управления, может быть отброшено до времен застоя и коррупции», - заявила она, комментируя кадровые изменения в гуманитарном блоке Кабинета Министров Украины.

По мнению политика, наибольшей опасности при таком назначении подвергается внешнее независимое оценивание. «Не успели новые правительственные чиновники проработать и дня, как пообещали вернуть вступительную кампанию 2010 к временам «телефонного права». Хотя эффективность ВНО как механизма противодействия взяточничеству подтверждена подавляющим большинством педагогов, абитуриентов и их родителей», – подчеркнула председатель подкомитета профильного комитета парламента.

Не меньшую опасность для образовательной отрасли Л.ОРОБЕЦ видит в сомнениях новых руководителей гуманитарного блока правительства по поводу обязательности ВНО на государственном языке. «Образовательная политика должна быть национальной по сути и европейской по форме», - отметила Л.ОРОБЕЦ, напомнив при случае обязательство обеспечить необратимость процесса евроинтеграции Украины, которое дал Президент Украины во время недавнего визита в Брюссель.

«Надеюсь, что глава государства сдержит слова, а действия правительственных чиновников из его команды будут отличаться от их политической риторики. Любая провокация недовольства в образовательной среде попытками ревизии реформ или переписывания учебников, на переиздание которых все равно нет средств, лишь будет ослаблять социальную поддержку правительства», - сказала Л.ОРОБЕЦ.

Как сообщал УНИАН, новый вице-премьер по гуманитарным вопросам Владимир СЕМИНОЖЕНКО заявил, что Болонская система осложняет систему образования в Украине. «Болонская система в украинском прочтении осложняет систему образования, а результат ее введения не совпадает с лозунгами, под которыми эти реформы проводились. Европейские стандарты, которых мы будем придерживаться, это стандарты уровня качества и конкурентоспособности нашего образования», - сказал он.

В.СЕМИНОЖЕНКО не исключает, что уже в этом году, кроме внешнего независимого оценивания знаний, для выпускников школ опять будут проводиться вступительные экзамены. Вице-премьер также считает, что украинцам нужно дать право выбирать язык, на каком получать образование и сдавать экзамены. «Сохранится или не сохранится обязательность украинского языка при прохождении внешнего независимого оценивания - противоречивый вопрос. Допускаю, что у представителей национальных меньшинств появится возможность сдавать тесты и экзамены не только на украинском языке», - сказал он.